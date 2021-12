Anvil Saga: un natale davvero particolare

Quest’oggi Herocraft PC è orgogliosa di presentare un evento per il titolo in fase di sviluppo Anvil Saga: A Very Peculiar Christmas. Questo contenuto è presente nella demo a tempo limitato .

Per chi non lo conoscesse Anvil Saga è un titolo perfetto per gli appassionati di base-building e videogiochi di simulazione, un titolo per coloro che vogliono un’esperienza accogliente in una fredda notte d’inverno.

Nel contenuto evento ”A Very Peculiar Christmas’‘, potrete godere del gameplay generale del titolo – trading, gestione delle risorse e crafting – mentre sperimentate una breve campagna unica, NPC speciali e finali multipli che sono disponibili solo in questa demo.

Incontrate Babbo Natale, Krampus e la Regina delle Nevi. Loro sono i tre padroni del Natale che hanno tutti bisogno del vostro aiuto per prepararsi al periodo delle vacanze. Sarà a vostra discrezione scegliere chi aiutare, tuttavia, ogni signore ha i propri modificatori che cambieranno il gameplay di base.



Questa demo vi darà un assaggio di ciò che sta arrivando nella versione finale del gioco. Infatti il titolo includerà fazioni, modificatori globali e scelte che influenzeranno il risultato del gioco.

Il rilascio ufficiale è previsto per il 2022, non si ha ancora una data precisa.