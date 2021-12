Falling Frontier: mostrati i primi minuti gameplay della campagna

Hooded Horse e Stutter Fox Studios hanno fatto uscire il primo trailer gameplay della campagna “Titan Rising” di Falling Frontier, con uno sguardo di 12 minuti alla prima missione della storia. Il titolo in questione è uno strategico in tempo reale, che arriverà nel secondo trimestre 2022 su PC.

La campagna storyline si apre mentre la decennale guerra fredda tra Marte e Titano si sta scaldando, con il conflitto che ne deriva che si svolge nel primo dei tre atti della campagna di Falling Frontier. Il filmato di 12 minuti ritrae il tutorial con la flottiglia del giocatore recentemente tornata da una missione diplomatica sulla luna di Giove Ganimede, e diretta alla Anders Station – un waypoint di rifornimento nascosto tra le nuvole svolazzanti dell’ammasso di asteroidi noto come The Forge.

“Il primo atto di Falling Frontier sarà un’esperienza “fatta a mano”, mentre il secondo e il terzo atto della campagna conterranno sistemi generati proceduralmente con obiettivi secondari e terziari, garantendo che non ci siano due giocate uguali”, ha detto Todd D’Arcy, lo sviluppatore solista di Stutter Fox Studios e Falling Frontier. “I giocatori avranno completa libertà in sistemi stellari generati in modo unico, e azioni come stabilire piccole operazioni o distruggere basi non combattenti per paralizzare i rifornimenti del nemico possono influenzare la posizione del giocatore con le fazioni nel sistema, cambiando il corso della campagna”.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Falling Frontier aveva vinto a giungo il premio come most anticipated indie game all’E3.