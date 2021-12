Torchlight Infinite: il trailer del nuovo capitolo

Una nuova avventura targata Torchlight è in lavorazione, il nuovo capitolo è intitolato Torchlight Infinite. Il titolo si svolge 200 anni dopo il secondo capitolo e vede l’umanità utilizzare Ember per varie macchine e magia. La corruzione inizia a diffondersi come risultato, ma gli eroi salire a combattere.



”Torchlight” è il nome usato per riferirsi agli eroi che combattono contro le forze dell’oscurità. Ciascun eroe ha le proprie abilità uniche, alberi di abilità e passive da utilizzare.

Ogni eroe ha tre alberi di abilità con otto abilità attive e tre Passive. Le abilità possono essere personalizzate con le abilità di sostegno per dare loro le proprietà uniche

Una data di uscita per ancora essere confermato, ma avrà una beta chiusa “presto.” , per registrarsi basta cliccare qui!