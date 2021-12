Cozy Grove: un aggiornamento gelato

Quest’oggi Spry Fox e The Quantum Astrophysicists hanno annunciato un nuovo aggiornamento per Cozy Grove!. Tale aggiornamento è il terzo del titolo ed è interamente dedicato alla festività invernali , e non solo.

Per chi non lo conoscesse , il titolo è una simulazione di campeggio che si svolge su un’isola infestata da fantasmi e in continua evoluzione. Voi sarete uno Spettro Scout, e dovrete esplorare ogni giorno la foresta dell’isola per cercare nuovi segreti e per aiutare i fantasmi del posto a trovare la pace. Con un po’ di tempo e tanto lavoro, riporterete il colore e la gioia a Cozy Grove!

Il freddo non dovrebbe impedirvi di godervi la vita all’aria aperta! infatti nell’aggiornamento invernale potrete costruire e chiacchierare con i snowfolk sulla vostra isola, sfruttate l’occasione anche per giocare con le palle di neve!.

Con una serie di nuove decorazioni invernali e abiti, un minigioco completo il modello, e musica di sottofondo festiva, l’aggiornamento invernale è sicuro di tenervi al caldo in una tenda accogliente, non importa come sia il tempo fuori!

L’aggiornamento invernale di oggi include:



Una festa invernale che inizierà il 23 dicembre e durerà per sei settimane

Nuovi personaggi delle nevi con cui è possibile creare e parlare



Regali speciali che si possono fare e dare ai personaggi dell’isola



Nuove ricette rare da acquistare



Nuovo minigioco “completa il modello”



Una nuova canzone di sottofondo aggiunta alla colonna sonora



Un ulteriore ampliamento della tenda e una stanza interna per decorare



Altri vari miglioramenti, polacco e nuovo contenuto

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su Apple Arcade, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite la piattaforma Steam e Epic Games Store