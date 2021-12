Assassin’s Creed Symphonic Adventure: annunciato il concerto a tema

Che ci crediate o meno, sta arrivando: Ubisoft ha dato lo spettacolare annuncio di un concerto dedicato ai 15 anni di vita di Assassin’s Creed, chiamato Assassin’s Creed Symphonic Adventure, e tutti i fan del franchise potranno seguirlo in live. In Assassin’s Creed Symphonic Adventure, un’orchestra e un coro offriranno un unico e immersivo concerto che coprirà in musica l’intera storia della saga, dalle origini fino al giorno d’oggi. La narrazione dei vari giochi sarà al centro dell’esperienza musicale con montaggi video su schermo, perfettamente sincronizzati con orchestra, coro e solisti. In occasione dell’evento, con la partecipazione di Overlook Events, i quali saranno i responsabili del tutto, Ubisoft ha dichiarato:

“La musica ha sempre avuto un ruolo essenziale nell’esperienza di Assassin’s Creed e sono emozionato di far parte dell’Overlook Events’ Symphonic Adventures Concert nei festeggiamenti della mitologia musicale e delle ricche storie di Assassin’s Creed. Spero sarete dei nostri in questa eccitante serie di concerti per tutto il 2022 e oltre. Questa collaborazione con Overlook Events permetterà ai fan di immergersi nel ricco e potente mondo di Assassin’s Creed, durante gli speciali festeggiamenti del quindicesimo anniversario. Overlook utilizza la sua esperienza creativa nel mettere assieme i concerti a effetti speciali di altissima qualità per aumentare l’immersione e garantire un’esperienza unica ai fan di Assassin’s Creed”.

Abbiamo anche la data di uscita ed inizio di questo meraviglioso evento: il 29 ottobre 2022, in cui verranno segnati ufficialmente i 15 anni di Assassin’s Creed, e Ubisoft potrà ricordare a tutti i suoi fan cosa significa far parte di questo grande franchise. La saga continuerà il 10 marzo, quando L’Alba del Ragnarok uscirà in Assassin’s Creed Valhalla e vedremo più da vicino il destino definitivo degli dei e di Eivor, il quale verrà coronato come un dio. Non perdetevi ulteriori notizie sull’evento man mano che ci avvicineremo al suo debutto.