Hades vince il GOTY agli Hugo Awards come miglior videogioco

Hades di Supergiant Games ha ricevuto molti elogi e riconoscimenti dal lancio e ora può aggiungere un altro titolo prestigioso alla sua lista di trofei. Annunciato al 79° World con e Hades e lanciato dopo un periodo di accesso anticipato, il titolo d’azione rogue-lite ha vinto il GOTY come miglior videogioco agli Hugo Awards, battendo concorrenti come Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part II, Animal Crossing New Horizons e molti altri.

Lo scrittore di Hades e direttore creativo di Supergiant, Greg Kasavin, ha tenuto un discorso televisivo di ringraziamento, ringraziando e sperando che gli Hugo Awards continuino a riconoscere l’incredibile lavoro svolto in questo spazio. Sebbene il premio per il miglior videogioco di quest’anno fosse pensato per essere una cosa una tantum, la co-presidente di DisCon3, Colette Fozard, ha affermato che il Comitato di studio di Hugo sta considerando Miglior gioco o esperienza interattiva come potenziale categoria permanente. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina di Steam:

Hades è un dungeon crawler rogue-like che sfoggia gli aspetti migliori dei titoli Supergiant acclamati dalla critica, come la rapida azione di Bastion, la profondità e l’atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre. Il protagonista è Zagreus, il figlio di Ade che cerca di fuggire dagli Inferi, e suo padre, con ogni mezzo necessario. Armato con diverse armi e doni dal Pantheon greco, Zagreus combatte contro diversi nemici e micidiali boss.

Caratteristiche

Usa il potente Specchio della Notte per diventare più forte in maniera permanente e aumentare le tue possibilità di successo alla tua prossima fuga da casa.

I potenziamenti permanenti permettono di divertirsi con l’emozionante sistema di combattimento e di vivere l’avvincente storia di Hades.

Hades è attualmente disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.