Grand Theft Auto The Trilogy: acquistandola su PC, ricevi un regalo

In pieno spirito natalizio, Rockstar Games ha proposto un’interessante iniziativa per coloro che sono sprovvisti della Grand Theft Auto The Trilogy su PC. L’iniziativa è sicuramente volta ad aumentare l’appetibilità della collection, la quale ha subito un lancio davvero disastroso, sotto alcuni punti di vista addirittura paragonabile a quello subito da Cyberpunk 2077.

Ebbene, da ora fino a all’inizio del prossimo mese, gli utenti potranno acquistare Grand Theft Auto The Trilogy su PC, che conta tre titoli per PlayStation 2 rimasterizzati, ovvero GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. L’acquisto su PC permetterà ai giocatori di approfittare di una scelta piuttosto ghiotta.

Gli utenti, infatti, in seguito all’acquisto di Grand Theft Auto The Trilogy, avranno l’opportunità di scegliere tra cinque giochi completamente gratuiti, tra cui figurano:

Grand Theft Auto V Premium Edition;

Grand Theft Auto IV Complete Edition;

Max Payne 3;

L.A. Noire;

Bully Scholarship Edition.

Come avrete sicuramente letto, i cinque giochi messi a disposizione, sono tutti quanti prodotti sviluppati e pubblicati da Rockstar Games e che hanno fatto la storia sia dei videogiochi che della software house stessa.

In alternativa, i giocatori potranno ottenere qualcosa per qualche gioco che possiedono già, come “A Great White Shark Cash Card” per GTA Online o 55 lingotti dorati per Red Dead Online. Suddetti premi potranno essere riscattati, vi ricordiamo, a partire da oggi e fino al 5 gennaio 2022.

Grand Theft Auto The Trilogy, infine, dovrà essere scaricato dai possessori del Rockstar Launcher, piattaforma su cui la trilogia è uscita in esclusiva su PC. Su console, invece, la collection potrà essere giocata su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Vi ricordiamo che la trilogia dei capitoli di GTA usciti su PlayStation 2, ha visto parecchie criticità, viste le sue condizioni tecniche con cui si è presentata al pubblico.