XPOSED RELOADED, la resurrezione di Xonix

XPOSED RELOADED è un interessante titolo freeware, da poco rilasciato in forma del tutto gratuita sul PlayStation Store, che trovate in questa pagina. Ma se fosse un titolo nuovo ed originale per PlayStation 4 o addirittura per PlayStation 5 non avrebbe diritto di comparire sulle coriacee pagine digitali di Retro Village, perlomeno non per i prossimi venti anni almeno. Di cosa si tratta? Il titolo altro non è che un corposo remake del vecchio Xonix, un puzzle game del 1984 per PC MS-DOS realizzato dal duo di programmatori Ilan Raab e Dani Katz ed in molti lo conoscono grazie al port successivo, datato 1987 per Commodore 64, realizzato da Firebird, ed intitolato Zolyx. Oggi Xonix è considerato un abandonware, e si trova in diversi siti specializzati, come questo. L’interessante remake è stato realizzato dallo sviluppatore indipendente SomeQuest grazie al motore grafico Unity ed è senza dubbio una delle chicche più interessanti del periodo natalizio. Un fascino retrò unico, ed una realizzazione tecnica davvero curata, con una immersività artistica elevata.

Le origini di XPOSED RELOADED, però, vanno molto più indietro nel tempo, perché Xonix altro non era, all’epoca, che un ottima reinterpretazione del vecchio classico da sala giochi QIX sviluppato per il mercato arcade da Taito America, nel 1981, con il designer di Randy Pfeiffer e Sandy Pfeiffer. Il gioco originale è conosciuto anche con il nome completo di QIX: The Computer Virus Game, usato in diverse conversioni contemporanee. In tempi più recenti si ricorda pure una versione sexy del titolo, intitolata GALS PANIC, sviluppata nel 1990 da Kaneko, e pubblicata da Taito in Giappone, che aggiungeva donnine discinte negli sfondi del gioco, incentivando a svelare le loro grazie impudiche, come da tradizione del filone Eroge Game, del resto. Confusi? É giusto che lo siate. La dinastia dei cloni di QIX è davvero estesa. Si, basta guardare i numeri, perché se la serie ufficiale conta solo sei episodi, la famiglia dei cloni vanta oltre settanta produzioni, un numero veramente notevole.

XPOSED RELOADED, a sua volta, è la riedizione di XPOSED, titolo indipendente risalente al 2019 per PlayStation 4, quindi la storia si complica ulteriormente. Dotato di una colonna sonora techno industrial veramente ipnotica, il titolo è di quelli che si giocano per ore ed ore senza rendersi conto dello scorrere del tempo. Il gameplay dell’eccezionale remake di Xonix è molto simile all’originale, e prende spunto dai dettami base di QIX, lo scopo principale è evidenziare porzioni di schermo sempre più grandi fino ad arrivare alla percentuale richiesta per il completamento del livello, con diversi ostacoli ambientali e nemici molto agguerriti. Se in QIX c’erano principalmente due tipologie di nemici, ovvero un cursore elettrico che viaggiava attraverso le linee, ed un frattale multiforme che si allargava in maniera randomica lungo tutto lo schermo, qui le cose si complicano, poiché i livelli hanno anche porzioni di muro, zone che rallentano e zone letali impossibili da toccare, oltre al fatto che i nemici sono molteplici. Un titolo freeware, con la possibilità però di acquistare livelli ulteriori, come DLC, che non dovete assolutamente perdere se amate i puzzle di qualità.