Balan Wonderworld è il peggior titolo per Switch secondo Metacritic

Ci troviamo al termine dell’anno 2021, il quale è stato un anno piuttosto povero di grossi titoli, ma ricco di indie e di opere minori di eccellente qualità, che hanno visto un grosso successo, sia a livello commerciale che a livello di riconoscimenti da parte della critica (come si è potuto osservare durante i The Game Awards). Chiaramente, ciò che non sono mancati, sono stati anche alcuni insuccessi, tra cui Balan Wonderworld, decretato ufficialmente come il peggior gioco dell’anno per Nintendo Switch.

Metacritic, proprio recentemente, in occasione della chiusura di questo 2021, ha mostrato al pubblico di lettori la sua “Flop 2021“, ovvero un elenco dei dieci titoli peggiori di quest’anno, limitatamente alla piattaforma della Grande N. Ecco i criteri con cui è stata stilata questa Flop:

Questi sono i giochi con il punteggio più basso rilasciati per qualsiasi piattaforma tra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2021. I giochi sono classificati in base al Metascore (al 18 dicembre 2021) e tutti i titoli che contano meno di sette recensioni da parte della critica professionale sono stati esclusi. Se un titolo presenta più punteggi, derivanti dalla presenza del gioco su più piattaforme, si inserirà il punteggio più basso registrato.



Quella che troverete di seguito è, giustappunto, la lista dei “Flop del 2021”:

eFootball 2022 [25] PC; Balan Wonderworld [36] Nintendo Switch; Werewolf: The Apocalypse – Earthblood [42] PlayStation 4; Taxi Chaos [42] PlayStation 4; Of Bird and Cage [44] PC; GTA: The Trilogy – The Definitive Edition [47] Nintendo Switch; I Saw Black Clouds [48] PlayStation 4; Arkham Horror: Mother’s Embrace [48] PC; Demon Skin [48] PC; Necromunda: Hired Gun [49] PlayStation 4.

Come potete notare dalla lista sopra riportata, Balan Wonderworld (di cui abbiamo svolto una recensione), sebbene non risulti il peggior gioco del 2021, conquista il titolo di “Peggior gioco per Nintendo Switch del 2021“. Il peggior gioco in assoluto del 2021, invece, sempre secondo Metacritic, è senza ombra di dubbio eFootball 2022, con un punteggio di 25/100.