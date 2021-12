Final Fantasy Pixel Remaster: il sesto capitolo arriva a febbraio 2022

Tramite un post su Steam Square Enix ha annunciato che il sesto capitolo di Final Fantasy Pixel Remaster è stato posticipato a febbraio 2022, mentre il quinto capitolo è uscito il 10 novembre. Inizialmente previsto per il 21 dicembre, la società disviluppo ha ritardato l’uscita per offrire la migliore esperienza possibile e per apportare gli ultimi ritocchi al gioco. Gli utenti che pre acquistano ricevono una colonna sonora speciale e degli sfondi. Di seguito la lista dei bonus per il pre ordine:

Colonne sonore speciali

Tema di Locke (Timelapse Remix) (aggiunto di recente)

La battaglia decisiva (Timelapse Remix)

Tema di Terra (Timelapse Remix)

Alla ricerca di amici (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Strumentale) (appena aggiunta)

Timelapse Remix è una versione speciale della colonna sonora che inizia con la colonna sonora originale, ma ti consente anche di goderti la versione remixata mentre la colonna sonora passa gradualmente a quella alternativa.

Sfondi speciali

Final Fantasy VI: i giocatori che hanno pre acquistato ricevono due tipi di sfondo della versione originale.

Final Fantasy da I a VI: i giocatori che hanno pre acquistato ricevono due tipi di sfondo della serie Pixel Remaster.

Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Final Fantasy VI originale torna in vita con una nuova grafica e un nuovo comparto audio in una pixel remaster in 2D. Una versione rimodellata in 2D del quinto titolo della celebre serie Final Fantasy. Scoprite questa storia eterna narrata attraverso un’affascinante grafica rétro. Tutta la magia dell’originale con un gameplay migliorato.

Dopo la Guerra dei Magi, la magia scomparve dal mondo. Mille anni dopo, viene trovata una donna dai poteri misteriosi.

Final Fantasy VI Pixel Remaster verrà lanciato a febbraio 2022 e, come i suoi predecessori, sarà disponibile su PC tramite Steam, iOS e Android. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.