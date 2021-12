Klonoa: Bandai registra il marchio nel Regno Unito, remake in arrivo?

Bandai Namco ha recentemente registrato un nuovo marchio per la serie Klonoa, che ha avuto origine dal capitolo “Door to Phantomile“, pubblicato nel 1997 sulla prima PlayStation. La registrazione del marchio, prevedibilmente, ha generato un’ondata di rumor inerenti ad una possibile remastered o remake del titolo platform e adventure.

Nel corso degli anni sono usciti alcune iterazioni del platform nipponico. Sony ha iniziato, come già accennato, da Klonoa Door to Phantomile, arrivato in Europa e Nord America nel 1998. Un secondo episodio è approdato su PlayStation 2, dal titolo “Lunatea’s Veil“, uscito nel 2001. Purtroppo, oltre a questi due capitoli principali e ad altri titoli minori, la serie non ha visto nuove iterazioni.

Sebbene il franchise sembra essere stato “abbandonato” da qualche tempo, la registrazione del marchio di Klonoa pare abbia risollevato le speranze per una probabile remastered o un remake. Tuttavia, pare che un remake sia più plausibile rispetto ad una rimasterizzazione, in quanto questa era già stata realizzata per il primo episodio della serie, uscito nel 2009 per Nintendo Wii.

Oltre alla grafica migliorata e una maggior qualità di doppiaggio, la remastered del 2009 includeva diverse funzionalità utilizzabili che non erano presente nella versione originale del 1997. Nonostante il plauso da parte della critica, la remastered fu un disastro dal punto di vista commerciale e, perciò, il progetto di un sequel o di un altra rimasterizzazione venne definitivamente accantonato, così come il progetto per un film d’animazione.

Non ci resta che continuare a seguire eventuali speculazioni ed attendere che un nuovo capitolo della serie leggendaria di Klonoa faccia capolino nella next-gen, rappresentata da PlayStation 5.