Horizon Zero Dawn: ecco la prima Mod in VR per PC

Avete mai desiderato ardentemente di vivere nel mondo post-apocalittico di Aloy? Siamo sicuri di no, anche perché dovreste vedervela con macchine demoniache pronte a fare a pezzi qualsiasi cosa entri nel loro raggio d’azione! Tuttavia, virtualmente, il mondo naturalistico ed incontaminato (ma adrenalinico) di Horizon Zero Dawn potrebbe dimostrarsi l’ideale per un’esperienza di gaming in VR.

Ebbene, il celebre modder LukeRoss, già conosciuto per aver effettuato la stessa operazione con GTA V, Red Dead Redemption 2 e Mafia 3, ha appena rilasciato una nuova Mod per Horizon Zero Dawn su PC, che rende possibile ai giocatori di catapultarsi nel mondo di Aloy in Virtual Reality! LukeRoss ha consentito ad una YouTuber di nome Cas, di mostrare in anteprima la Mod ai suoi follower.

Secondo il video pubblicato su YouTube da parte di Cas, Horizon Zero Dawn sembrerebbe funzionare con una visuale in VR, ovvero in realtà virtuale su PC. Ad arricchire maggiormente l’esperienza, sarà la possibilità di giocare con la visuale sperimentale in prima persona o, alternativamente, in terza persona, anche se risulta stonare con il sistema di gioco in VR.

Purtroppo, per poter usufruire della Mod di Horizon Zero Dawn, gli utenti devono necessariamente iscriversi al Patreon, ad un costo di $10,00 mensili. Al pagamento dei $10,00, il giocatore avrà la possibilità di scaricare (con tanto di assistenza) tutte le Mod a cui ha mai lavorato LukeRoss.

Giocare con Aloy in Virtual Reality potrebbe rivelarsi un ottimo allenamento ed un efficace ripasso in preparazione dell’uscita di Horizon Forbidden West (di cui abbiamo recentemente osservato anche un nuovissimo trailer), in uscita per PlayStation 5 e PlayStation 4 il giorno 18 febbraio 2022.