Final Fantasy VII Remake gira meglio con DirectX 11 attivo

Il lancio di Final Fantasy VII Remake di Square Enix su PC è stato tutt’altro che fluido, con un menu delle impostazioni logoro, prezzi ridicoli e prestazioni orribili. Tuttavia, PC Gamer sembra aver scoperto una sorta di soluzione per almeno un problema e ha sottolineato che forzare l’esecuzione del gioco con DirectX 11 potrebbe aiutare con le sue prestazioni.

Il problema è che non c’è alcuna opzione per eseguire il gioco in DX11 nel menu delle impostazioni. Per fare ciò, i giocatori dovranno selezionare il gioco dalla libreria di giochi installata di Epic Games Store e quindi aggiungere una riga di comando dopo aver selezionato la casella Argomenti aggiuntivi. Il codice da inserire è – dx11 nella casella di destinazione per forzare l’esecuzione a livello di funzionalità DX_11; successivamente si deve aggiungere anche -schermo intero se viene eseguito in modalità finestra. Inoltre, non puoi utilizzare l’HDR durante l’esecuzione in modalità DirectX 11, ma nel complesso dovresti notare miglioramenti nelle prestazioni. Questo dovrebbe aiutare ad alleviare i problemi con le prestazioni in alcune aree. Naturalmente, va detto che è solo una soluzione temporanea e di conseguenza il frame rate così come le altre prestazioni possono variare durante la partita. Di seguito una panoramica del titolo tramite Epic Games:

Final Fantasy VII Remake è la versione rivisitata di Final Fantasy VII Remake, uscito per la prima volta nel 1997. Come gioco a se stante e prima parte di un progetto più ampio, è basato sull’originale fino alla fuga da Midgar e arricchito di nuovi elementi.



Episode INTERmission è la nuova avventura di Intergrade con protagonista Yuffie Kisaragi, la ninja di Wutai in missione segreta a Midgar dove, in collaborazione con il nucleo originario dell’Avalanche, intende impadronirsi dell’ultra materia della Shinra.

Final Fantasy VII Remake è disponibile su PS4, mentre Intergrade su PS5 e PC tramite Epic Games Store.