Disco Elysium The Final Cut: la versione fisica su Switch arriva a marzo

ZA/UM, in collaborazione con iam8bit e con Skybound Games, ha annunciato che le edizioni fisiche di Disco Elysium The Final Cut possono essere pre-ordinate per Nintendo Switch su iam8bit.com. Uscirà il 15 marzo 2022.

Già disponibile per PlayStation 4 e Xbox One con retrocompatibilità next-gen, tutte le edizioni fisiche retail includeranno un poster 18″ x 24″ pieghevole e un codice per un artbook digitale di oltre 190 pagine. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Disco Elysium – The Final Cut è l’edizione definitiva del gioco di ruolo open world che porta gli abitanti di Revachol alla vita vibrante, con l’inclusione di un milione di parole doppiate professionalmente da attori provenienti da tutto il mondo, oltre ad aggiungere nuove missioni. I giocatori esploreranno aree inedite, incontreranno un cast ampliato di cittadini, con miglioramenti nel gameplay e una maggiore rigiocabilità.

Una Collector’s Edition del gioco è anche disponibile per il pre-ordine esclusivamente su iam8bit.com, caratteristiche:

Innovativo “Layers of the Id” premium box

Scultura in vinile dipinta a mano “Mid Totem

Libro d’arte rilegato a 190 pagine con arte e storie inedite

Edizione fisica con copertina

reversibile, contenuta in un’elegante custodia

Le risorse che mostrano la Collector’s Edition possono essere trovate qui

Maggiori dettagli su Disco Elysium possono essere trovati qui.

Qui sotto potete vedere il filmato.