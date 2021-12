Assassin’s Creed Origins: annunciata la patch next-gen

Ubisoft ha portato con sé alcune notizie legate ad Assassin’s Creed Origins, capitolo della saga con protagonista Bayek e disponibile attualmente su PC, Xbox One e PlayStation 4. Secondo quanto annunciata dalla pagina Twitter del gioco, sembrerebbe che il titolo riceverà molto presto una nuova patch next-gen dedicata a PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche se non sappiamo esattamente quando arriverà.

L’upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X/S porterà l’opera della casa francese a 60 fotogrammi al secondo, sebbene attualmente non abbiamo idea sulla risoluzione. Con ogni probabilità, ci saranno le due classiche opzioni che si concentreranno sulle performance e una sulla fedeltà grafica. Ecco la descrizione di Assassin’s Creed Origins:

Assassin’s Creed Origins è un nuovo inizio. Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Antico Egitto è ora disponibile come aggiornamento gratuito. Lo splendore dell’antico Egitto volge al tramonto in una spietata lotta per il potere. Svela oscuri segreti e miti dimenticati tornando dove tutto ebbe inizio: l’origine della Confraternita degli Assassini.

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! 👀

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021