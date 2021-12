Dying Light 2 Stay Human: ecco il nuovo episodio del Dying 2 Know More

Techland ha pubblicato un nuovo episodio di Dying 2 Know More (D2K More), una web serie originale che include le interviste con gli sviluppatori, create come supplemento aggiuntivo a Dying 2 Know. Fornirà ai giocatori ulteriori informazioni e permetterà loro di conoscere più nel dettaglio il mondo di Dying Light 2 Stay Human. L’ospite di questo episodio sarà Agata Sykuła, UI Producer presso Techland, che ci racconterà più nel dettaglio dell’UI, dell’HUD, delle opzioni di accessibilità e in generale dell’user experience in Dying Light 2 Stay Human. In questo episodio verrà sottolineata anche l’importanza dei feedback da parte della comunità, con tutti gli importanti cambiamenti che ne possono derivare, quando i giocatori possono regolare l’HUD o altri elementi per aumentare il comfort della loro esperienza di gioco.

Techland festeggerà, inoltre, il suo 30° compleanno! Per questo motivo, ha iniziato a collaborare con GOG e Steam per permettere ai giocatori di godersi gratuitamente alcuni titoli del passato. Per tutti i giocatori, inoltre, saranno disponibili molti altri regali e offerte, quindi per ulteriori informazioni non dimenticate di visitare l’esclusiva sezione dell’anniversario su TechlandGG, il programma a premi per i giocatori di Techland. Gli spettatori di questo episodio hanno anche scoperto che su TechlandGG è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, il che significa che i giocatori potranno attivare alcuni obiettivi speciali sul sito per poi riscuotere premi in Dying Light. Questo verrà esteso anche su Dying Light 2 Stay Human, in modo che i giocatori, non appena il gioco uscirà, potranno avere un po’ di vantaggio nell’esplorare The City.

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud). Sapevate che recentemente sono stati annunciati i requisiti di sistema della versione PC del gioco?