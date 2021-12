Nel titolo ci troveremo davanti a queste unita le Gnosia, ma attenti, loro mentono, sempre. Fingendo di essere umane, stermineranno tutti gli abitanti dell’universo, uno alla volta.

L’equipaggio di un’astronave alla deriva, minacciato dalle letali “Gnosia” e senza avere idea di chi sia il vero nemico, escogita un disperato piano per sopravvivere. I membri più sospetti verranno messi in animazione sospesa, uno alla volta, per tentare di eliminare le Gnosia dall’astronave.

Tuttavia, è quasi impossibile capire se le persone in animazione sospesa siano davvero delle Gnosia o dei semplici capri espiatori, sacrificati dalle Gnosia per assicurarsi la sopravvivenza. Riusciranno gli umani a trionfare? O sarà l’inizio della fine per l’umanità?