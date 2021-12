Super Robot Wars 30: personaggi e mecha iconici nel DLC2 in arrivo

Un nuovo aggiornamento arriverà a breve su Super Robot Wars 30, RPG tattico con i robottoni di Bandai Namco. Dal 24 dicembre sarà infatti disponibile il DLC2, che offre ai giocatori 9 nuove unità giocabili, 13 missioni area aggiuntive e 17 Onboard Mission. In questo gioco ci sono tanti mecha provenienti dai più noti anime, in un RPG tattico in cui i giocatori possono comandare e migliorare i propri mecha e piloti preferiti prima di lanciarsi in battaglia per mettere al sicuro l’universo di questo tiolo cross-over.

Il DLC2 include unità aggiuntive di tre popolari franchise: Mobile Suit Gundam Iron-Blood Orphans, ULTRAMAN e Super Robot Wars OG Series.

Questa la lista delle novità che porta il DLC 2 :

Gundam Barbatos Lupus Lex – Mobile Suit Gundam Iron-Blood Orphans

Gundam Gusion Rebake Full City – Mobile Suit Gundam Iron-Blood Orphans

Gundam Flauros – Mobile Suit Gundam Iron-Blood Orphans

Gundam Bael – Mobile Suit Gundam Iron-Blood Orphans

Ultraman – ULTRAMAN

Seven Suit – ULTRAMAN

Ace Suit – ULTRAMAN

Alteisen Riese – Super Robot Wars OG Series

Rein Weissritter – Super Robot Wars OG Series

Per maggiori dettagli potete vedere l’aggiornamento sulla pagina ufficiale Steam di Super Robot Wars 30. Lasciandovi ai nuovi screen qui sotto, vi ricordiamo che Super Robot Wars 30 è disponibile da fine ottobre su PC, via Steam.