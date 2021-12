Ghost of Tsushima: arrivano notizie sul film in produzione

Il regista del prossimo film di Ghost of Tsushima, basato sull’omonimo videogioco per PlayStation uscito nel 2020, ha fornito ai fan un nuovo aggiornamento sul film. PlayStation Studios ha annunciato all’inizio di quest’anno che stava iniziando a lavorare su questo nuovo film e ha incaricato il regista Chad Stahelski, che in precedenza aveva diretto tutti e quattro i film di John Wick, di guidare il progetto. E mentre il lavoro sul film di Ghost of Tsushima è ancora nelle prime fasi, Stahelski ci ha dato un’idea migliore di cosa sta succedendo dietro le quinte. Parlando con IGN in una recente intervista, Stahelski ha affermato che lui e il team che lavorano su Ghost of Tsushima stanno facendo del loro meglio per assicurarsi che assomigli molto al materiale originale. Stahelski ha persino riconosciuto che molti film sui videogiochi in passato non sono andati bene, e sicuramente non vuole che sia così con Ghost of Tsushima.

“Vogliamo solo farlo nel modo giusto. Sai come possono andare gli adattamenti dei videogiochi. Quindi ci stiamo prendendo il nostro tempo e lo facciamo nel modo giusto. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori del gioco per assicurarci di attenerci a ciò che è fantastico”.

Stahelski ha continuato spiegando che in questo momento Ghost of Tsushima è ancora in procinto di scrivere la sua sceneggiatura. Inoltre, non si è impegnato a coinvolgere attori specifici nel film. Alla domanda se Daisuke Tsuji, che ha interpretato il protagonista principale, Jin Sakai, nel videogioco potrebbe potenzialmente tornare nel film, Stahelski ha detto che non sono ancora arrivati ​​abbastanza avanti in questo processo per iniziare a prendere decisioni sul casting. A questo punto, non abbiamo ancora una data di uscita definitiva per quando uscirà nei cinema, il che significa che potrebbe volerci un po’ più di tempo prima di sentire di più su questo progetto. Detto questo, sembra che ci siano buone possibilità che potremmo saperne di più sul film nel corso del 2022.