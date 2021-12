Omno: il gioco è uscito su Nintendo Switch

Dopo che Omno è uscito su PC e sulle console di PlayStation 4 e Xbox One, gli studi Inkyfox hanno cominciato a parlare del tanto aspettato e atteso porting per Nintendo Switch, e avevano fissato la data di uscita proprio oggi, e infatti un trailer che annuncia l’arrivo del gioco è online su youtube, pertanto potete già cominciare a giocare a questa meraviglia narrativa. Nato come hobby ed evolutosi nel corso degli ultimi cinque anni per assumere la forma di un titolo a se stante appoggiato a una campagna di crowdfunding su Kickstarter, Omno pone gli utenti nei panni di un eroe chiamato a intraprendere un lungo viaggio per evitare la fine del suo mondo. Nel corso dell’avventura, il nostro alter-ego deve esplorare scenari realizzati in stile low poly e risolvere tanti enigmi ambientali all’interno di un microcosmo caratterizzato da biomi sempre diversi, tra foreste lussureggianti, tundre ghiacciate, rovine di un’antica civiltà e deserti infuocati. In ciascuna ambientazione si può interagire con numerose creature e scegliere autonomamente le sfide da affrontare. Insomma, questo è lo step che bisognava fare per poter publicizzare il titolo il più possibile, e vista la sua facile portabilità, la Nintendo Switch sembra la console perfetta per questo lavoro.