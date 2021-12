Spiritfarer: annunciata la Farewell Edition

Spiritfarer è tornato, e Thunder Lotus Games porta con se buone notizie. Questo meraviglioso videogioco gestionale uscito esattamente un anno fa è riuscito a scaldare i cuori di tutti grazie alle sue pesanti tematiche sulla vita e la morte, e la critica è stata piacevolmente contenta della sua performance. Quest’oggi è arrivata la notizia sensazionale che una nuova edizione, la Farewell Edition, è disponibile già da oggi su Nintendo Switch, e conterrà al suo interno tutti gli aggiornamenti già usciti, persino i più recenti. La descrizione del titolo è la seguente:

“L’aggiornamento Spiritfarer Farewell Edition è l’edizione definitiva del pluripremiato gioco gestionale sulla morte ed è ora disponibile su Nintendo Switch. Include il commovente gioco base amato da oltre 1 milione di giocatori e tre importanti aggiornamenti dei contenuti: esplora un mondo espanso e fai amicizia con quattro nuovi amici spiriti! Gioca nei panni di Stella, il traghettatore del defunto. Costruisci una barca per esplorare il mondo, poi fai amicizia e prenditi cura degli spiriti prima di liberarli finalmente nell’aldilà. Scopri perché i critici hanno definito Spiritfarer uno dei migliori giochi del 2020.”

La nostra storia parla di Stella, una ragazza non propriamente normale, poiché è infatti una nocchiera alla ricerca di spiriti da condurre al trapasso, ma al contrario del lugubre Caronte, in gioco rappresentato con un grosso cappuccio nero e con il volto sempre adombrato, si lascia trasportare da sentimenti gioiosi anche di fronte agli addii. È insomma la perfetta rappresentazione della spensieratezza con cui Spiritfarer vuol parlare della morte. Proprio per questo Spiritfarer è piaciuto intensamente alla community, e ancora oggi viene ricordata come una grande perla del gaming per quanto riguarda il concetto di vita e morte e il fatto che prima o poi, dobbiamo lasciare andare anche i nostri più amati cari. Spiritfarer Farewell Edition è già disponibile su Nintendo Switch sul Nintendo eShop.