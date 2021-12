Epic Games Store: il nuovo gioco gratuito è arrivato

L’Epic Games Store ha rivelato l’ultimo gioco gratuito che sta mettendo a disposizione dei clienti per un singolo periodo di 24 ore. Nel corso della scorsa settimana, Epic Games ha continuato la sua promozione annuale in cui distribuisce gratuitamente un numero di titoli gratuiti in un periodo di 15 giorni. Come previsto, questo evento è continuato oggi, sebbene il gioco gratuito offerto da Epic sia di natura leggermente diversa rispetto ad altri che abbiamo visto negli ultimi giorni. L’ultimo gioco gratuito di oggi distribuito da Epic Games Store è Second Extinction. Sviluppato da Systemic Reaction, il gioco è uno sparatutto cooperativo che vede i giocatori affrontare i dinosauri in un ambiente fantastico. La grande differenza con Second Extinction, tuttavia, è che il gioco è ancora in Early Access. Ciò significa che non ha ancora raggiunto la sua iterazione 1.0 e continuerà ad essere aggiornato frequentemente nel tempo. Per quanto riguarda la descrizione ufficiale del titolo, vi lasciamo di seguito la traccia del gioco.

“L’obiettivo è semplice: riconquistare la Terra. In Second Extinction affronti orde di dinosauri mutati con un massimo di due amici. Attenzione ai giocatori singoli: Second Extinction è progettato pensando alle squadre”, dice una descrizione del gioco tramite l’Epic Games Store . “Grande mappa. Grandi dinosauri. Grandi armi. Affronta un livello di minaccia in continua evoluzione con i tuoi amici. Second Extinction è un FPS cooperativo online con i fiocchi”.

Ancora una volta, Second Extinction sarà disponibile solamente quest’oggi, poiché già da domani sera verrà sbloccato un altro titolo: non è altro che lo standard e politica della compagnia di Epic Games, dal resto. Quindi, se volete prenderlo per voi, dovrete agire prima delle 11:00 EDT del 22 dicembre. Quando questo momento arriverà, Epic creerà un altro gioco da scaricare gratuitamente e Second Extinction tornerà alla vendita al dettaglio per la sua solita tariffa.