Starfield: il nuovo artwork mostra foreste piene di vita

Uno dei giochi più attesi del 2022 (anche per noi di GamesVillage) è Starfield di Bethesda, con le sue esplorazioni spaziali, e i tanti ambienti diversi che si andranno ad incontrare. Di recente, il profilo Twitter ufficiale del gioco ha fatto capire che i giocatori andranno a scoprire molti “ambienti unici, alcuni rigogliosi e abbondanti di vita”.

Insieme al testo è stata allegata una concept art di un’ambientazione simil- giungla con una flora a prima vista particolare. Naturalmente, ci potrebbero essere diversi pericoli nascosti tutte queste piante, che si tratti di animali ostili, un clima pericoloso o qualcos’altro. Il tempo lo dirà, ma si questo ambiente si va ad aggiungere alle location già mostrate che includono lo spazioporto New Atlantis, la città fortificata di Akila, la piattaforma Neon e molto altro.

Starfield sarà disponibile dall’11 novembre 2022 per Xbox Series X/S e PC. La sua prossima presentazione è prevista per l’estate del 2022, molto probabilmente nei pressi dell’E3, quindi probabilmente si potranno vedere i primi gameplay in movimento.