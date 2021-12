Second Extinction è il nuovo gioco gratuito dell’Epic Games Store

Come ben sapete, Epic Games fornirà ogni giorno ai giocatori la possibilità di scaricare un gioco gratuito fino ad un tempo massimo di 24 ore. Secondo quanto apparso da poco sull’Epic Games Store, il nuovo titolo che i player possono scaricare senza ulteriori costi aggiuntivi è Second Extinction, sviluppato da Systemic Reaction e disponibile su PC e piattaforme Xbox.

L’opera sarà disponibile nella giornata fino alla giornata di domani, mercoledì 22 dicembre alle 16:59, dopodiché il titolo non sarà più disponibile e verrà sostituito da un altro. Ecco la descrizione del gioco:

L’obiettivo è semplice: riconquista la Terra. In Second Extinction affronterai orde di dinosauri mutanti insieme a un massimo di due amici. Attenzione per chi gioca in solitaria: Second Extinction è pensato per esser giocato in squadra. Solo i più forti sopravviveranno. Anche l’obiettivo dell’accesso anticipato è semplice: collabora con la nostra community per creare il miglior gioco possibile. Vogliamo conoscere la tua opinione, dato che desideriamo che la community sia parte integrante del processo di sviluppo.

Già così, fin dal primo giorno, ci sarà pane per i tuoi denti (e artigli): 6 eroi, 12 armi (con 5 livelli di potenziamento l’una) e 6 missioni, oltre ad alcune missioni secondarie, attraverso varie regioni della nostra ampia mappa.