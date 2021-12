Sherlock Holmes Chapter One: nuovo DLC disponibile

Quest’oggi Frogwares ci mostra un nuovo contenuto per il loro gioco Sherlock Holmes Chapter One. Il titolo vede come protagonista il detective protagonista dei romanzi di Arthur Conan Doyle in versione adolescente. Il nuovo contenuto è un DLC intitolato “Beyond a Joke“.

L’espansione aggiunge una nuova ricerca che va con lo stesso nome, e dovrebbe essere almeno un caso di un’ora, e vedrà Sherlock andare contro

“Un maestro ladro che sta prendendo di mira gli ultra ricchi di Cordona e facendolo con sfacciato entusiasmo e dirette prese in giro”



Sarà disponibile nella zona di Grand Saray, ma solo dopo aver completato la missione A Gilded Cage.

Nel titolo vestiremo i panni del celebre detective, prima ancora di farsi un nome: nel momento in cui prende avvio la trama, Sherlock ha appena 21 anni, e decide di tornare nella sua città natale, Cordona, per fare visita alla tomba della madre morta dieci anni addietro, Violet.

Preparatevi ad un gioco mistery open word, dove il nostro ingegno sarà solamente messo alla prova. Preparatevi alla possibilità di osservare le persone attorno a noi per scoprire dettagli segreti, analizzare la scena del crimine in cerca di indizi e indossare costumi di varia natura per confondersi tra la folla e accedere ad aree altrimenti limitate.

Il titolo è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC sugli store Steam, Epic Games e GoG.