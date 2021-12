Far Cry 6: il secondo dlc disponibile da adesso

Ci sono novità da parte di Ubisoft quest’oggi infatti è stato rilasciato un nuovo contenuto per Far Cry 6. Dopo che “accidentalmente” è stato rilasciato all’inizio di novembre, le missioni gratuite di Danny Trejo sono finalmente disponibili.

Questo è il secondo contenuto rilasciato sul titolo, il primo è stato Vaas Insanity, in quel contenuto abbiamo vestito i panni di Vaas l’iconico Villain di Far Cry 3.

In questo capitolo seguendo “Danny & Dani vs. Everybody“, potrete cimentarvi in una nuova Operazione Speciale che fornisce alcune nuove ricompense come una moto e un’auto con una pistola Atling, il vestito di Trejo e molto altro ancora. Per coloro che sono affamati di nuovi contenuti nel mondo aperto sparatutto in prima persona, è un buon motivo per tornare in scena.



Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e per Windows PC tramite lo Store Ubisoft e lo Store Epic Games