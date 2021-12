The Company Man: in arrivo su Switch nel 2022

L’editore di videogiochi Leoful e lo studio indie malese Forust quest’oggi sono lieti di annunciare che il gioco d’avventura per ufficio, The Company Man, verrà lanciato all’inizio del 2022 su Nintendo Switch in tutto il mondo. Il titolo è un platform d’azione ispirato alla popolare serie televisiva americana “The Office”.

Vestite i panni di Jim, un giovane impiegato della Good Water Company. Insoddisfatto di come la società è gestita, Jim si propone di rovesciare il suo capo e diventare l’amministratore delegato. Lanciate attacchi e-mail contro i colleghi con una tastiera potente, eseguite e saltate attraverso i reparti dalle risorse umane al marketing, aumentate con chicchi di caffè, e mostra loro chi è il capo!

Bevete Caffè per sopravvivere alle torture della vita lavorativa. Imparate le stranezze di ogni reparto, dalle terre di ghiaccio climatizzate della contabilità alle montagne di scartoffie nelle risorse umane, battendo ogni piano nel vostro viaggio verso l’alto!

Il titolo sarà disponibile nel 2022 su Nintendo Switch, nel 2022 sapremo anche molto altro su una versione console. Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile su Steam.