Halo Infinite: ecco i premi per l’evento Winter Contingency

L’ultimo evento a tempo limitato per Halo Infinite è ora disponibile con Winter Contingency. Disponibile fino al 4 gennaio 2022, l’evento a tema natalizio aggiunge nuovi spalline, un nuovo rivestimento per armature, targhette e altro ancora che i giocatori possono sbloccare in un nuovo Pass evento.

A differenza di Fracture: Tenrai , non esiste una playlist dedicata, ma i giocatori non devono nemmeno completare Sfide specifiche. Accedi, gioca una partita e l’oggetto sarà tuo. Ogni giorno è disponibile un nuovo oggetto, quindi anche se si sceglie di aspettare, è sufficiente accedere e richiedere tutti i premi contemporaneamente. La lista completa dei premi per l’evento Winter Contingency è disponibile sul profilo Reddit qui. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.



Caratteristiche

Esplora Zeta Halo : Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggi gli Esiliati: a seguito degli eventi narrati in Halo 5 e all’indomani di una schiacciante sconfitta, la flotta dell’UNSC è stata annientata e il personale sopravvissuto è bloccato sulla superficie della semidistrutta Installazione 07. Un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo anello danneggiato e disseminato di relitti. In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.