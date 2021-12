Stardew Valley: la nuova patch apporta migliorie al gameplay

La patch 1.5.6 risulta al momento disponibile per tutti i giocatori PC di Stardew Valley di ConcernedApe. L’aggiornamento in questione, secondo la software house, risolverebbe tutta una serie di piccoli problemi tecnici ed incongruenze di gameplay. In aggiunta, l’update migliora anche la qualità della vita dei giocatori che fanno uso del multi-schermo, facendo ricordare al gioco qual è stato l’ultimo schermo utilizzato per la riproduzione.

Altri dettagli sono stati aggiustati con la nuova versione di Stardew Valley. A livello di gameplay, possiamo di certo notare come la sporcizia della zappatrice non si decomponga più sotto al foraggio (non sparisce più, al contrario della versione precedente). In termini di correzioni di bug, invece, è stato risolto un crash casuale che si verificava prevalentemente di notte, insieme ad un altro problema che impediva alle texture e agli sfondi di apparire.

Di seguito potrete leggere le note complete della patch 1.5.6:

Con le impostazioni multi-schermo, il software si ricorderà dell’ultimo monitor utilizzato per la riproduzione;

Sistemato un crash casuale che sopraggiungeva al termine del periodo notturno;

Sistemato un bug che impediva alle texture e agli sfondi di apparire quando si avviava una nuova partita;

Sistemato un bug in cui premere il pulsante ESC per chiudere la schermata di aumento del livello provocava la chiusura del menù senza aumento effettivo del livello;

Lo sporco della zappatrice non si decompone più sotto al foraggio. Ciò garantisce che lo sporco sotto i semi di foraggio stagionale appena coltivati non possa più sparire casualmente;

Le zolle d’erba posizionate al chiuso non muoiono più al cambio di stagione, neppure in quello invernale;

Risolto il problema che impediva al giocatore di raccogliere gli alberelli di tè piantati nei vasi da giardino sull’Isola di Zenzero;

Risolta la problematica con gli screenshot della mappa che non erano fattibili su Linux;

Steamworks.NET aggiornato alla versione 20.0.0.

Chiaramente, il lavoro di ConcernedApe non riguarda più solamente il supporto nei confronti dei giocatori di Stardew Valley. Qualche mese fa, infatti, è emersa la notizia che il director del simulatore agricolo è al lavoro su un nuovo progetto chiamato Haunted Chocolatier, di cui ancora non si conosce la data di uscita.

Stardew Valley, ricordiamo, è attualmente disponibile per i possessori di PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobile (Android e iOS) e PC.