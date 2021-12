Chernobylite: ora disponibile il DLC “La città fantasma”

Se mesi fa vi stavamo svelando la roadmap dei nuovi contenuti di Chernobylite, oggi vi annunciamo che il DLC “La città fantasma” è da ora disponibile. Il contenuto aggiuntivo introduce nell’opera di The Farm 51, un intero nuovo livello basato sull’esplorazione dell’area residenziale di Pripyat. La città ospiterà nuovi eventi ed elementi, così come luoghi chiave completamente inediti, come la Piscina Azzurra.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza vivibile con Chernobylite, ci hanno pensato anche le nuove missioni secondarie che sono state introdotte con il DLC “La città fantasma”. Queste side-quest potranno riguardare molti ambiti e attività, come la ricerca di rifornimenti e la caccia ai mostri.

L’aggiornamento rilasciato da The Farm 51 si prefigge l’obiettivo di correggere alcuni problemi tecnici, come l’ottimizzazione dell’illuminazione all’interno della centrale elettrica di Pripyat. Anche gli indicatori che costituiscono parte integrante del primo DLC “Caccia al mostro” sono stati corretti, rendendo l’individuazione dei bersagli ancora più intuitiva e facile. The Farm 51 ha anche eliminato un exploit che permetteva ai giocatori di farmare infinite risorse dalla riciclatrice.

Per conoscere l’intero contenuto della nuova espansione di Chernobylite, ovvero “La città fantasma”, visitate questa pagina. Vi ricordiamo, infine, che il titolo di The Farm 51 (di cui abbiamo anche svolto una recensione), è attualmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. La versione next-gen del titolo è attualmente in lavorazione.