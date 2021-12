Elden Ring: svelato il peso su PS5?

Elden Ring è quasi qui, l’ennesimo lavoro soulslike di FromSoftware è in dirittura di arrivo con l’apertura del nuovo anno. Questo nuovo action RPG strutturato in un mondo open-world, recentemente mostratosi durante la cerimonia dei The Game Awards 2021, sembrerebbe ritrovarsi nuovamente al centro di alcuni rumor che, questa volta, riguardano il peso del file.

FromSoftware è nota per pubblicare giochi, nonostante siano tripla A immensi, di relativamente piccole dimensioni. Se i giochi tripla A del calibro di Horizon Forbidden West o God of War vanno a superare quota 100 GB (o quasi), i lavori di FromSoftware si attestano sempre sui 50 GB, o addirittura meno. La software house sembra voglia ricalcare questo concetto un’altra volta con Elden Ring.

Recentemente, infatti, sul web si discute e si specula sui GB di memoria che potrebbe occupare un grande titolo come Elden Ring sulle PlayStation 4 e PlayStation 5. Ebbene, su Twitter, il noto leaker PlayStationSize avrebbe rivelato quello che sembra essere il peso definitivo del titolo: 44,472 GB senza patch del day-one su PlayStation 5.

PlayStationSize, generalmente, risulta piuttosto affidabile quando si tratta di speculazioni riguardanti il peso che un gioco incide nella memoria d’archiviazione. Tuttavia, anche un’altra fonte si è sbilanciata in quanto a previsioni. Stiamo parlando dell’Xbox Store di Microsoft, che indica un numero approssimativo di 50 GB relativamente al peso di Elden Ring.

Elden Ring, vi ricordiamo, verrà rilasciato da FromSoftware e Bandai Namco il giorno 25 febbraio 2022 per i possessori di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.