Call of Duty Warzone: il Krampus è stato depotenziato

Raven Software ha di recente confermato che apporterà un aggiornamento migliorativo all’evento in-game di Call of Duty Warzone, chiamato “Krampus“. Raven Software si è ritrovata a dover effettuare questo annuncio visti i numerosi feedback negativi inviati dai giocatori alla casa di sviluppo.

Proprio a causa di questi, Raven Software ha pubblicato un cinguettio su Twitter, in cui ha annunciato che il mostro facente parte dell’evento, ovvero il Krampus, riceverà un nerf, ovvero un depotenziamento. Oltre a ciò, la creatura apparirà meno frequentemente, elemento che sicuramente alleggerirà le partite dei giocatori. Ecco quanto dichiarato:

L’evento Fervore è ancora in corso in Call of Duty Warzone, durante il quale i giocatori dello sparatutto in prima persona potranno dare la caccia agli elfi assassini, guadagnare numerosi premi in occasione delle festività natalizie ed acquistare nuovi pacchetti.

Vi ricordiamo che CoD Warzone è attualmente disponibile per i possessori di Xbox One, PlayStation 4 e PC e che, recentemente, Activision ha lanciato su Warzone il suo driver anti-cheat Ricochet.

Looks like Krampus made it to the very top of the Festive Fervor naughty list. So…

• Krampus' health has been reduced significantly across all modes / respective squad sizes

• Krampus no longer spawns after the 4th Circle

Let this be a lesson to all those pesky Elves. 🎄

— Raven Software (@RavenSoftware) December 21, 2021