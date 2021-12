The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final aggiunge il net code roll back su PC

Coloro che hanno apprezzato la recente beta di The King of Fighters XV, saranno felici di sapere che SNK ha aggiornato The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition su Steam per supportare il rollback del net code per il multiplayer online. Dispone inoltre di lobby online per un massimo di nove giocatori e modalità spettatore per coloro che aspettano.

Considerato il miglior titolo della serie dai fan, Ultimate Match Final Edition presenta un elenco di 64 combattenti tra cui Geese Howard, Kasumi Todoh e molti altri (comprese versioni alternative per alcuni personaggi). Anche il bilanciamento del gioco è stato notevolmente migliorato per le mosse di ogni personaggio e sono stati applicati diversi cambiamenti. C’è anche la modalità Ultimate che consente di combinare modalità extra e avanzate per creare la propria modalità unica. Questo è in aggiunta alla modalità Endless in cui i giocatori possono combattere l’IA in una serie infinita di combattimenti; Modalità Sfida con 30 missioni da affrontare; e la modalità pratica per perfezionare le proprie combo. Se ciò non bastasse, è possibile anche giocare alla versione originale Neo Geo del gioco. Nel frattempo, l’ uscita di KOF XV è prevista per il 17 febbraio 2022. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Combattimenti multiplayer : oltre a implementare il rollback net code per rendere i combattimenti online ancora più fluidi, KOF’98 UMFE ora presenterà modalità spettatore e lobby che possono contenere fino a nove giocatori. Combattimenti online fluidi sono a portata di clic.

: oltre a implementare il rollback net code per rendere i combattimenti online ancora più fluidi, ora presenterà modalità spettatore e lobby che possono contenere fino a nove giocatori. Combattimenti online fluidi sono a portata di clic. Nuove modifiche e bilanciamenti: con un riadattamento generale del bilanciamento del gioco e delle mosse di ogni personaggio, questa edizione finale di KOF ’98 UM è sicuramente la versione definitiva da giocare per ogni fan di KOF per battaglie infinite ed epiche.

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition è disponibile su console PlayStation, Xbox One, Xbox 360,Nintendo Wii, Nintendo Switch e PC tramite Steam.