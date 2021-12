Final Fantasy XIV Endwalker: disponibile il raid Pandaemonium asphodelos

La patch 6.01 per Final Fantasy XIV: Endwalker di Square Enix rende disponibile l’attesissimo dungeon raid Pandæmonium: Asphodelos. La nuova espansione è disponibile dal 7 dicembre. I giocatori dovranno essere di livello 90 e avere una media di livello oggetto di 565 per partecipare. Otto giocatori possono partecipare e una volta sbloccato il raid (tramite il completamento della missione di Chronicles of a New Era The Crystal from Beyond), è possibile fare la coda in solitario tramite il Duty Finder.

Non ci sarà alcun equipaggiamento dopo aver completato il dungeon del raid. Invece, i giocatori riceveranno gettoni che possono essere scambiati con equipaggiamento. Ogni cerchio del dungeon fornisce un gettone a settimana, anche se non ci sono restrizioni per giocare effettivamente a Pandæmonium: Asphodelos. Si possono scambiare i propri gettoni con Mylenie a Labyrinthos o Djole a Radz-at-Han per dell’equipaggiamento. Il completamento del quarto cerchio assegna anche una lama non celebrata di Asphodelos ogni settimana, che può essere scambiata presso i fornitori per pietre tombali discal. Puoi quindi ottenere armi usando lo stesso. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Endwalker porta la storia di Hydaelyn e Zodiark a una conclusione. Svelare i suoi misteri e vincere le sue sfide non sarà un’impresa comune. Tuttavia, all’ombra del loro trionfo, il Guerriero della Luce e i Discendenti della Settima Alba sono finalmente a casa. In loro assenza, è sorta una minaccia ancora più grande del fulgido oblio, secondo gli eventi degli Ultimi Giorni. Tutti si disperano, la miriade di conflitti ora devastano la terra e non è possibile che prevedere la fine della vita nella Sorgente.

Questa storia – di una stella e delle sue anime – vedrà il Guerriero della Luce viaggiare a nord verso Sharlayan e a est fino a Thavnair, forgiare un percorso verso il cuore dell’Impero Garlean e ascendere ai cieli per mettere piede sulla stessa luna si. La prima grande saga di Final Fantasy XIV si avvicina alla sua attesissima conclusione.

Final Fantasy XIV è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.