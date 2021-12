Deponia Discount, grandi saldi natalizi

Deponia Discount, arrivano i grandi saldi natalizi, si, perché sul PlayStation Store, in occasione delle offerte scontate di Natale, troviamo alcuni episodi della serie ad un prezzo davvero imperdibile. Ognuno dei tre titoli disponibili viene offerto alla cifra, bassissima per opere di questo calibro, di solo un euro e ventinove centesimo cadauno. Anche se, purtroppo, duole constatarlo, un episodio manca misteriosamente all’appello. E se non leggerete il testo completo di questa notizia perché state già accendendo la vostra fedelissima PlayStation per scaricarli, vi perdoniamo, nella nostra infinita bontà. Si tratta di una occasione ottima per rigiocare tre titoli che, ormai, sono già considerati dei classici. E se invece non avete mai avuto occasione di provarli, non dovete assolutamente perderli. Attenzione, l’offerta però è a tempo, e vale solo fino al ventitré dicembre, quindi affrettatevi. Lo sconto sui giochi della serie è enorme, ovvero ben il novanta per cento del prezzo pieno.

Deponia Discount offre tre dei quattro titoli di cui si compone la quadrilogia. Si inizia col primo Deponia, noto anche come Fuga da Deponia, originariamente realizzato nella sola lingua tedesca, ma presto localizzato in inglese, ed oggi disponibile anche cono sottotitoli in italiano, il titolo risale al gennaio del 2012. In offerta anche il seguito, Caos a Deponia, pubblicato nel mese di ottobre del 2012 ed il quarto ed ultimo della saga, ovvero Deponia – Il giorno del giudizio, edito nel marzo del 2016. Purtroppo assente dalla promozione, ma in verità proprio dall’intero PlayStation Store, il terzo capitolo, ovvero Addio Deponia uscito sul mercato nell’ottobre del 2013. Quest’ultimo si può comunque recuperare facilmente, vista la sua alta reperibilità sul mercato retail o su altri negozi digitali come il portale Good Old Games, che trovate in questa pagina.

La serie Deponia è una delle Avventure Grafiche moderne, di tipo punta e clicca, più interessanti del panorama recente e vale sicuramente la pena riscoprirla. Sul PlayStation Store sono presenti anche altri titoli dello stesso sviluppatore, ovvero il teutonico Daedalic Entertainment GmbH, tra i quali spicca ad esempio Silence: The Whispered World 2 del 2016, sequel dell’interessante The Whispered World, uno dei titoli di debutto dello sviluppatore tedesco, datato 2009. Ovviamente se odiate il digitale, e magari siete anche possessori di Nintendo Switch, dovrete ripiegare sulla Deponia Collection, che contiene tutti e quattro i capitoli, disponibile anche in versione fisica, come abbiamo detto in questa pagina.