Knights in the Nightmare Remaster: rimandato il titolo in Giappone

Sting ha portato con sé diverse notizie che non faranno certamente piacere ai giocatori giapponesi che aspettavano con forte trepidazione Knights in the Nightmare Remaster, titolo lanciato originariamente nel 2008 sul Nintendo DS e poi nel 2010 è uscito anche su PlayStation Portable (PSP). Secondo quanto annunciato dalla software house, l’opera è stata rinviata al 2022 in Giappone, dove inizialmente il suo ingresso sul mercato videoludico nipponico era previsto nel 2021.

Sting, come ci si aspetterebbe, ha rilasciato delle dichiarazioni scusandosi con tutta la community dei giocatori che aspettavano questo titolo. Insomma, questo è un gran peccato per i player del Sol Levante, ci aspettiamo informazioni nel 2022 ed una sua eventuale uscita nell’Occidente. Intanto, in calce alla notizia potete trovare il messaggio delle scuse del team di sviluppo legato al rinvio del prodotto.