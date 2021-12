ELEX II non avrà contenuti post-lancio

All’inizio del prossimo anno, visiteremo il mondo di ELEX II. Il sequel ci porterà ancora una volta nel mondo ibrido sci-fi/fantasy con una storia molto più grande e una minaccia che sta per essere scatenata. Il primo gioco era anche pieno di contenuti, come è generalmente lo stile degli RPG, e sembra che il secondo gioco sarà simile. Apparentemente, però, nessun contenuto post-lancio sembrerebbe essere previsto.

In un’intervista con Twinifinite, allo sviluppatore Piranha Bytes è stato chiesto del potenziale DLC per il gioco. Lì hanno dato una risposta piuttosto solida, dicendo che non sono fan dei DLC e che preferiscono che le persone si sentano come se il gioco che ricevono quando comprano il gioco principale sia completamente pieno di contenuti. Come tale, hanno detto che non ci sono contenuti a pagamento previsti dopo il lancio. Tuttavia, hanno lasciato la possibilità aperta, dicendo che avrebbero monitorato il suo successo e come i fan hanno risposto per un potenziale supporto aggiuntivo.

In realtà, non ci piacciono i DLC. Pensiamo che se la gente compra il nostro gioco, dovrebbe avere tutto quello che abbiamo pianificato di metterci dentro. Perciò non ci sono nuovi contenuti a pagamento previsti per ELEX 2 dopo il lancio. Naturalmente, guarderemo da vicino come il gioco viene accolto dal pubblico e lo supporteremo. Preferiremmo mettere la nostra energia creativa in un altro progetto molto presto.



Vi ricordiamo che ELEX II arriverà nella giornata del 1 marzo 2022 sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.