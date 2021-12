Melty Blood Type Lumina: l’apostolo della morte è qui!

Quest’oggi ci sono novità da parte di TYPE-MOON e French Bread sul loro nuovo titolo Melty Blood Type Lumina. Il titolo si mostra a noi con un nuovo annuncio, un nuovo personaggio giocabile si unirà al roaster questo inverno, Noel.

Durante i mesi che preannunciavano la sua uscita, sono usciti diversi video dove abbiamo potuto vedere lo stile di battaglia e la furia di colpi dei vari personaggi.

Abbiamo potuto vedere Shiki Tohno, Akiha Tohno , Arcueid, Hisui e Kohaku.

Si diche che un certo esecutore sia diventato un apostolo morto e che ora appare come una ragazza nel fiore della sua bellezza. Si dice anche che abbia acquisito gli Occhi Mistici di Rose, oltre alle capacità di un apostolo morto.

Noel è in grado di rimuovere con forza l’anima del suo bersaglio e rinchiuderli nei suoi Occhi Mistici delle Rose, dove vivono un incubo senza fine. Non solo, ma è anche in grado di manipolare un gran numero di lance (campane) in uno stile di battaglia evocativo di una farfalla danzante.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC via Steam .