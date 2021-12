Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft al lavoro sui problemi del Festival di Yule

La scorsa settimana è stata abbastanza importante per Assassin’s Creed Valhalla di Ubisoft con l’annuncio dell’espansione Dawn of Ragnarok. C’è anche l’iniziativa Assassin’s Creed Crossover Stories che ha visto Eivor e Kassandra di Assassin’s Creed Odyssey interagire tramite nuove missioni secondarie in entrambi i giochi. In cima a tutto questo c’è stato l’arrivo del Festival di Yule che ha aggiunto nuove attività e ricompense.

Purtroppo, l’evento non è accessibile ai giocatori a causa di un problema. Ubisoft ha riconosciuto lo stesso e distribuirà una correzione all’inizio di gennaio 2022. Tuttavia, estenderà la Festa di Yule in modo che i giocatori non debbano preoccuparsi di perdere l’occasione.

Assassin’s Creed Valhalla è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. L’imminente espansione Dawn of Ragnarok esce il 10 marzo 2022 e aggiunge una nuova storia, una nuova ambientazione e poteri. Inoltre, ecco le caratteristiche principali dell’opera:

We're working to resolve the issue preventing players from accessing the Yule Festival and will be extending the event so everyone has the opportunity to enjoy the winter festivities. We plan to deliver this fix in early January due to the holidays. Thank you for your patience.

