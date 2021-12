Persona 4 Arena Ultimax: il gioco non avrà il rollback netcode

Atlus ha fatto il sorprendente annuncio all’inizio di questo mese che avrebbe riportato Persona 4 Arena Ultimax all’inizio del 2022 per le piattaforme moderne. Questa nuova iterazione del gioco di combattimento Persona 4 è pronta a contenere tutti i contenuti visti nelle versioni precedenti del gioco, insieme ad alcuni aggiornamenti visivi aggiunti. Per molti fan, tuttavia, il desiderio più grande per questa nuova versione di Persona 4 Arena Ultimax è stato vedere l’aggiunta del rollback netcode, che aiuta nel gioco online. E anche se questa funzione non sembra essere presente subito, potrebbe apparire lungo la strada. Parlando di recente con Famitsu, Kazuhisa Wada di Atlus ha confermato che questa imminente versione di Persona 4 Arena Ultimax non presenterà il netcode di rollback al lancio del gioco. Anche se questa conferma è qualcosa che un certo numero di fan troverà deludente, Wada non ha abbattuto l’idea che il rollback netcode potrebbe arrivare attraverso una patch dopo che il gioco finisce per essere rilasciato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su quando ciò potrebbe accadere, ma sembra che Atlus stia esaminando questo a seconda del successo del gioco. Parlando di successo, Wada ha indicato che le forti vendite di Persona 4 Golden su PC sono ciò che ha permesso ad Atlus di riversare risorse in questa nuova versione del gioco in primo luogo. In sostanza, Atlus sembra che si stia davvero prendendo del tempo per prendere grandi decisioni relative al futuro della serie Persona su console a seconda di come reagiscono i giocatori. Quindi, se questa nuova versione di Persona 4 Arena Ultimax dovesse davvero decollare, forse vedremo molto di più il gioco con il passare del tempo. L’unica cosa che sappiamo per certo di Persona 4 Arena Ultimax in questo momento è che arriverà il prossimo anno il 17 marzo per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Sulla base di altre recenti indiscrezioni, Persona 4 Golden potrebbe arrivare anche su console nel 2022, anche se Atlus non ha ancora confermato che ciò sia vero.