Klonoa: nuove notizie sul franchise dimenticato

Questo può essere bizzarro per molti, ma quanti di voi conoscono la serie di Klonoa? Se rispondete di no, non c’è alcun timore, poiché si tratta di un franchise di Bandai Namco il cui ultimo titolo risale al lontano 2009 per la Nintendo Wii, e da allora la serie è rimasta stagnante di content. Si trattava di uno stile grafico che ricordava vagamente Sonic di SEGA, ma con aspetti più concentrati sul platforming. Ebbene, sarete felici di sapere che Bandai Namco ha rilasciato dei marchi per una nuova IP, con il nome di “Klonoa Phantasy Reverie Series” in Canada e in Europa. Le registrazioni sono le ultime di una serie di marchi relativi a Klonoa risalenti a settembre 2019. E se la cosa fosse strana, bisogna notare che si tratta di due notizie, che sono:

Bandai Namco ha registrato il marchio “Klonoa Encore” in Giappone nel settembre 2019. “Encore” è il sottotitolo che Bandai Namco utilizza per i suoi giochi rimasterizzati in Giappone.

Bandai Namco ha registrato il marchio “Wahoo Encore” e “1&2 Encore” nel settembre 2020 in Giappone. “Wahoo” è il tormentone del protagonista titolare della serie Klonoa.

In poche parole, queste voci di corridoi risalgono al passato, ma sembra che potrebbero concretizzarsi negli ultimi tempi, e la cosa non sorprende affatto. Sarebbe, infatti, un’occasione irripetibile per Bandai Namco di riportare Klonoa alla luce con la potenza delle console next gen e le possibilità infinite della tecnologia moderna. Come avete visto, Tutte le tracce sembrano puntare ad una sorta di collezione di remake/remaster dei primi due capitoli di Klonoa, ma ovviamente Bandai Namco non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo. Per il momento non ci resta quindi che aspettare ed avere ulteriori informazioni sulla cosa, e speriamo vivamente di ricevere presto notizie sincere sullo stato della IP, poiché ha grandi potenzialità.