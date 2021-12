Unpacking: il gioco è disponibile su Nintendo Switch

Il gioco sviluppato dai ragazzi di Witch Beam, Unpacking, è finalmente arrivato oggi su Nintendo Switch, e questo porting sulla console ibrida di Nintendo era atteso da un po’ di tempo in realtà. La descrizione del titolo è la seguente:

“Disimballa una casa, da una singola camera da letto a un’intera casa Gameplay meditativo senza timer o punteggi. Esplora gli ambienti domestici con tutti i loro angoli e fessure mentre impila i piatti, appendi gli asciugamani e disponi gli scaffali. Scopri la storia di un personaggio attraverso gli oggetti che vengono con lei in ogni nuova casa (e gli oggetti che vengono lasciati indietro) Colonna sonora del compositore e direttore audio vincitore del premio BAFTA Jeff van Dyck. Disimballare è un gioco sull’esperienza familiare di estrarre gli oggetti dalle scatole e inserirli in una nuova casa. In parte puzzle a blocchi, in parte decorazioni per la casa, sei invitato a creare uno spazio abitativo soddisfacente mentre impari indizi sulla vita che stai disfacendo. Nel corso di otto traslochi, ti viene data la possibilità di provare un senso di intimità con un personaggio che non hai mai visto e una storia che non ti è mai stata raccontata.”

Il gioco è stato recensito positivamente da molte testate giornalistiche, quando ha debuttato per la prima volta su console PC/Mac il 2 novembre, e da allora la richiesta di ricevere anche un porting su Nintendo Switch non ha fatto altro che spingere gli sviluppatori a rimediare a questa lacuna. Unpacking è sicuramente uno dei migliori titoli indipendenti usciti nell’ultimo periodo della console di Nintendo, e ci aspettiamo che performi esattamente come le altre rivali in futuro.