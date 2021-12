Dying Light: il DLC Snow Ops è qui

Ci sono novità da parte di Techland, il loro titolo Dying Light si arricchisce di contenuti unici per l’inverno. In attesa del secondo capitolo della saga in uscita per Febbraio 2022 il primo capitolo della saga si arricchisce di contenuti con il DLC Snow Ops, perfettamente adatto agli eventi festivi di questo mese.

I giocatori finalmente si possono impacchettare in questo nuovo pacchetto DLC e provare una nuova serie di contenuti e abilità. Ma molte nuove minacce richiedono nuovi strumenti speciali. Fortunatamente per noi, gli scienziati di Harran hanno contribuito a creare un set che vi aiuterà ad affrontare questa faccia e aumentare le vostre possibilità di sopravvivenza.

Un punto culminante di questo pasticcio, il vestito Winter Warrior, vi terrà al caldo e vi proteggerà dal freddo anche nei climi più rigidi, poi fornisce un bonus del 20% per livellare la vostra agilità, potenza, sopravvivenza e la leggenda degli alberi abilità.

Oltre alla veste potrete ottenere anche il tempesta di neve, un lanciagranate unico che colpirà i tuoi nemici con un vero e proprio colpo di freddo, congelandoli completamente.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.