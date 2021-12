Pharaoh A New Era: video-confronto con l’originale

Dodici anni fa Sierra Entertainement faceva uscire Pharaoh (qui da noi Faraon), strategico sull’Antico Egitto sviluppato da Impressions Games; Dotemu e Triskell Interactive ne stanno sviluppando il remake, Pharaoh A New Era, che arriverà su PC via Steam (ancora non è stata annunciata la data d’uscita). Poco fa è stato pubblicato un video che fa un confronto tra l’originale e questa nuova versione.

Il trailer mostra sia gli insediamenti modesti che le città più vivaci, offrendo confronti fianco a fianco di come l’architettura del gioco originale si sia rivitalizzata attraverso una grafica 2D in 4K completamente rielaborata, che prova a mantenere comunque l’atmosfera del “vecchio” episodio.

Per garantire ulteriormente che Pharaoh: A New Era incarni lo spirito del classico, Dotemu e Triskell Interactive hanno recentemente completato una pre-alpha chiusa con alcuni dei fan più appassionati del gioco, per aiutare a perfezionare il gameplay. Il feedback della comunità continuerà ad essere un pilastro fondamentale nella costruzione del titolo.

Pharaoh A New Era ricrea completamente il classico city builder con un codice tutto nuovo, una grafica in 4K e meccaniche e UI migliorate. La campagna del gioco sfida i giocatori a sviluppare città in sei diversi periodi dell’antico Egitto, costruendo centri commerciali, grandi città e altro ancora. Pharaoh A New Era include l’espansione del 2000, Cleopatra: Queen of the Nile, che include più di 100 ore di gioco, 53 missioni, un editor completo di mappe e missioni e una modalità Free Build nella celebrazione definitiva del classico originale.

Qui sotto potete vedere il filmato.