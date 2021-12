Weird West: il titolo è stato rimandato di nuovo

Ci sono novità da parte di Devolver Digital e Wolfeye Studios sul loro titolo Weird West. Mostrato durante i PC Gaming Show, ha già affrontato un ritardo nella tabella di marcio, ma a quanto pare risulta ancora avere qualche problema, venendo rimandato di nuovo.

Per chi non lo conoscesse, il titolo è una rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, in cui tutori dell’ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ciascuna con le proprie regole e le proprie motivazioni.

Scoprite il mondo attraverso la storia delle origini dei diversi personaggi, spostandovi dal percorso di un personaggio a quello successivo, fino a quando tutti convergeranno nel capitolo finale.

Il titolo è un mix incredibilmente profondo di action RPG ed elementi di simulazione immersivi basati sull’esperienza del team di Wolfeye con Dishonored e Prey.

Il feedback iniziale è fantastico ma, come nel caso di qualsiasi sim immersiva, ci sono un sacco di variabili che possono portare a conseguenze indesiderate. Più tempo è necessario per offrire un’esperienza che la comunità si aspetta da Wolfeye e Devolver. La squadra capisce che questa potrebbe essere una delusione per i giocatori, ma vuole garantire che il lavoro di anni venga presentato nella migliore forma possibile.

Il titolo sarà disponibile dal 31 Marzo e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC