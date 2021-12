Hearthstone World Championship: il vincitore e le date del 2022

L’Hearthstone World Championship 2021 si è concluso, il vincitore è il giapponese Posesi, la vittoria è arrivata dopo aver sconfitto Glory con un 3-2 nella finale, Posesi ha preso posto nella Sala dei Campioni e si è portato a casa i 200.000 Dollari per il primo posto.

Durante il Giorno 2 dell’ Hearthstone World Championship 2021, dopo aver vinto il gruppo A della fase a gironi, Posesi si è aggiudicato un posto nella semifinale. Una volta arrivato in finale è stata la volta del match contro Glory, molto più arduo dei precedenti, dimostrando un’eccellente maestria del meta di Divisi nella Valle d’Alterac, il giapponese è riuscito a prevalere, assicurandosi il trofeo e il titolo di campione del mondo.

È stato un fantastico weekend per chiudere l’anno competitivo e l’Anno del Grifone, Il 2022 sarà un anno entusiasmante per Hearthstone e non vediamo l’ora che la community provi tutto quello che abbiamo programmato. Congratulazioni a Posesi!

Ben Lee, direttore di gioco di Hearthstone