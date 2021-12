Naughty Dog svela i suoi giochi preferiti del 2021

Fine anno vuol dire anche premi dei giochi, e Naughty Dog ha pubblicato la lista di quelli che per il team californiano sono stati i migliori di questo 2021 ormai al termine.

Il gioco che risulta in cima alla lista per la maggior parte dei membri del team è Deathloop di Arkane, con il game director Matthew Gallant, il developement director Waylon Brinck e il game director Kurt Margenau che lo nominano come loro gioco preferito del 2021. It Takes Two anche ha fatto colpo, con il co-presidente Avan Wells e il Senior Communications Manager Rochelle Snyder che hanno dato la loro preferenza. Altri titoli ad aver ottenuto una riconoscenza sono Metroid Dread, Returnal, Inscryption, The Dark Pictures: House of Ashes, Fortnite e Bugsnax. Nel complesso, si tratta di una selezione piuttosto diversificata di giochi.

Naughty Dog stessa ha avuto un anno abbastanza tranquillo nel 2021, dopo aver rilasciato The Last of Us Parte 2 l’anno scorso. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma si sa che un gioco standalone multiplayer di The Last of Us è in lavorazione, mentre diversi leak hanno anche affermato che un remake del primo The Last of Us è in sviluppo. La cosa sicura è che dal 28 gennaio sarà disponibile Uncharted: Raccolta – L’eredità dei ladri su PlayStation 5.