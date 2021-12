Amazon University Esports: conclusione del Winter Split

Il più importante torneo nazionale di gaming che mette in competizione gli atenei italiani, l’Amazon UNIVERSITY Esports, è arrivato a conclusione del Winter Split, con una partecipazione entusiasta di 53 atenei in tutta Italia, confermando un trend in rapida ascesa.

Nato con l’obiettivo di stimolare la coesione e la partecipazione degli studenti e di accrescere lo spirito di squadra, di coltivare il talento e la creatività dei giocatori, futuri protagonisti dell’esport internazionale, Amazon University Esports è arrivato alla sua seconda edizione con un montepremi totale di 10.000 Euro, diventando anche la lega accademica esports più importante in Italia e in Europa.

È un piacere vedere la partecipazione degli eventi esport universitari sempre in aumento, abbiamo presentato team composti e gestiti dai club universitari quali Milan University Gamers (MUG, Università degli Studi di Milano), Bicocca Gaming (Università degli Studi di Milano Bicocca), AEsport Polimi (Politecnico di Milano), Studenti Gamers Unicatt (Università Cattolica), IULM SPORT (Istituto Universitario di Lingue Moderne) e Bocconi esports (Università Bocconi). Nell’etica del CUS Milano, rivediamo gli ottimi valori dello sport tradizionale uscire dai palazzetti, per sedersi al tavolo dei nostri player e confermarsi nel contesto esport. Siamo felici dei risultati conseguiti nel 2021 dalle nostre squadre, ci auguriamo una nuova serie di vittorie per tutto il 2022.

Mario Andrea De Fazio, Presidente della Sezione Federale del CUS Milano esport.

Questo 2021 ha visto partecipi moltissimi studenti su ben sette titoli diversi:

Legends of Runeterra

FIFA 22

Pokémon Unite

League of Legends

Rocket League

Clash Royale

Scacchi

I giocatori hanno potuto così scegliere liberamente il loro gioco preferito, permettendo ad ognuno di sfidare gli avversari nella tipologia di videogame più congeniale e di sfoggiare il proprio talento e le proprie strabilianti abilità agli occhi del pubblico. I vincitori della competizione si sono aggiudicati un montepremi in buoni Amazon pari a 9.575€, che potranno essere utilizzati anche per l’acquisto di libri e materiale universitario a sostegno del percorso accademico dei giocatori.

Inoltre agli studenti vincitori del torneo universitario italiano verrà offerta la possibilità di partecipare agli Amazon University Esports Masters, dove si sfideranno i migliori atenei di tutta Europa, in uno scenario sempre innovativo e dal livello altissimo.