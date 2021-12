Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ecco primo trailer e locandina

Marvel ha pubblicato il primo teaser trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film sequel del primo Doctor Strange del 2016 con Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange. A differenza del primo episodio, questo nuovo film sarà diretto da Sam Raimi, in seguito all’abbandono di Scott Derrickson.

Ventottesimo film del Marvel Cinematic Universe, ha nel cast, oltre al già citato Cumberbatch, anche Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

Con le riprese iniziate a fine 2020, il film sarebbe dovuto uscire il 7 maggio 2021, ma a seguito della pandemia di COVID-19 è stata posticipato inizialmente al 5 novembre 2021, per poi essere spostata nuovamente al 25 marzo 2022, e infine al 6 maggio 2022 negli Stati Uniti e al 4 maggio 2022 in Italia. Qui sotto potete vedere il teaser trailer in italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, da cui si capisce che “Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco”.

Per l’occasione è stata pubblicata anche la locandina del film, che potete vedere qui sotto dall’account twitter Marvel Italia.