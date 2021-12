Undying: rilasciato un nuovo aggiornamento

Quest’oggi Skystone Games e Vanimals hanno una grossa novità per i fan del loro ultimo progetto, Undying. In occasione della fine dell’anno è stata rilasciata una nuova patch, mentre altre per il nuovo anno sono in fase di lavorazione.

Nel nuovo contenuto troverete tonnellate di nuovi elementi da esplorare, nuove missioni da completare, nuovi costumi da raccogliere e molto altro ancora nel prossimo aggiornamento del gioco.

Nel titolo vestirete i panni di Anling , la quale dopo essere stata infettata dal morso di uno zombi ha i giorni contati. Ora deve lottare per sopravvivere, e non per se stessa, ma per il suo bambino, Cody. Assicuratevi che Cody sopravviva in un mondo infestato da zombi, proteggendolo e insegnandogli importanti abilità, a qualunque costo.

Dovrete gestire bene le limitate risorse a disposizione per rallentare l’infezione di Anling, facendo anche attenzione a non fare morire né Anling né Cody di fame o sete.

Dovrete anche insegnare a suo figlio abilità di sopravvivenza essenziali come cucinare, creare oggetti e combattere prima di non esserne più in grado

Nel nuovo aggiornamento avrete accesso al Beach Hotel, in questo luogo avrete modo di incontrare i residenti delle camere d’albergo, ognuno con la propria storia e motivi. Chi sono le vittime? Chi sono gli assassini?

Sarà possibile prendere casa nell’hotel, ciò permetterà di prendere più abilità per Cody da sbloccare! Nel nuovo aggiornamento potrete trovare e portare a casa un gatto domestico, il quale sarà di compagnia e sbloccherà molte interazioni utili.



Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PC sulla piattaforma Steam.